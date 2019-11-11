Верховный Суд снял запрет на продажу "Проминвестбанка"

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Верховный Суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27.08.2019 (в деле №757/36346/19-ц), которым по требованию ООО "Телерадиокомпания "Жиса" (связана с Игорем Коломойским) было отменено постановление Печерского райсуда Киева от 24.07.2019, принятое в свою очередь по требованию ВЭБ.РФ (в рамках обеспечения его иска), о запрете Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка" и запрете бирже "ПФТС" совершать любые действия по подготовке и проведению соответствующего аукциона по продаже акций банка.

В своем иске ВЭБ.РФ просит судебные органы снять арест с 99,77% акций "Проминвестбанка", который был наложен постановлением госисполнителя в мае 2019 года в рамках выполнения решения Арбитражного суда Гааги от 02.05.2018 о взыскании с России в лице Минюста РФ на пользу ряда "приватовских" компаний $139 млн (плюс $20 млн долл) в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у "приватовцев" в Крыму после его аннексии Россией.

20.09.2019 на бирже "ПФТС" планировался повторный аукцион по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка".

Первый аукцион, который планировался на 28.08.2019 с начальной ценой 532 млн грн, тоже не состоялся. Биржа "ПФТС" заявляла, что не получила заявок на приобретение "Проминвестбанка". ВЭБ.РФ тогда уверял, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать акции "Проминвестбанка" (пока ВЭБ.РФ просит украинские суды признать указанное арбитражное решение).

20.09.2019 ВЭБ.РФ заявил, что Верховный Суд Украины запретил принудительную продажу акций "Проминвестбанка". ВЭБ.РФ отмечал, что после решения Верховного Суда новый аукцион по продаже акций "Проминвестбанка" "не может быть проведен на законных основаниях до рассмотрения спора по существу" (цитата).

Российская госкорпорация имела в виду решение Верховного Суда от 16.09.2019, которым было остановлено действие упомянутого выше постановления Киевского апелляционного суда от 27.08.2019 и таким образом возобновлено действие запрета на продажу 99,77% акций "Проминвестбанка", которая была введена постановлением Печерского райсуда. Киева от 24.07.2019.

Вместе с тем, Верховный Суд своим постановлением от 06.11.2019 возобновил действие постановления Киевского апелляционного суда от 27.08.2019 и таким образом отменил запрет на продажу 99,77% акций "Проминвестбанка".