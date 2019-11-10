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10.11.19 15:25

Нефьодов допустил повышение зарплат в таможенной службе

Чтобы попасть на работу в Государственную таможенную службу Украины, предстоит пройти переаттестацию. Если же это удастся сделать, то на таможне можно будет рассчитывать на существенно большие зарплаты, чем сейчас, заявил гава службы Максим Нефьодов.

нефьодов

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"При этом я против того, чтобы просто механически поднимать зарплаты всем по системе. Конечно, у нас есть таможенники, которые, судя по их декларациям, – долларовые миллионеры. Но задача в том, чтобы у следующем году – провести полную переаттестацию всех людей, которые перешли в Государственную таможенную службу", – рассказал Нефьодов.

Кто пройдет переаттестацию и перейдет на контрактную работу на таможне, тот может заслуживать на существенно большие зарплаты.

"Моя цель – довести до конца следующего года зарплату инспектора до зарплата таможенного брокера. Сейчас – это где-то 20 тысяч гривен, плюс-минус, в зависимости от региона и уровня опыта. И, конечно, работники на какой-то более ответственной работе, руководители подразделений пропорционально должны получать больше", – рассказал глава таможни. Он уточнил, что на сегодня рядовой инспектор на таможне получает зарплату в размере около 6,5 тысячи гривен. А зарплата главы таможни – 30-35 тысяч гривен.

"Я считаю, что эти суммы для главы таможни так же должны быть примерно в 2,2-3 раза выше", – сказал Нефьодов, добавив, что сегодня его зарплата составляет 24 тысяч 800 гривен.

Председатель ГТС признался, что хотел бы иметь более высокую зарплату и выступает за то, чтобы зарплаты в государственном секторе были рыночными. "И это вопрос не только в том, что если будем платить больше, то эти люди не будут брать взятки. Я не беру взятки и сейчас, получая низкую зарплату. А вопрос в том, сможем ли мы привлекать много людей, которые не будут брать взятки и не будут жить на какие-то свои сбережения", – пояснил Нефьодов.

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