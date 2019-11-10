Всемирный банк заявил о поддержке земельной реформы в Украине

Об этом в Facebook сообщает представительство Всемирного банка в Украине, сообщает БизнесЦензор.

"Всемирный банк выражает полную поддержку запланированному руководством Украины открытию рынка сельскохозяйственных земель", - говорится в сообщении.

Всемирный банк заявляет, что земельная реформа нужна для того, чтобы украинские фермеры могли покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения, имели доступ к кредитам, имели возможность инвестировать и диверсифицировать источники доходов, а владельцы земли могли получить прибыль.

"Это пойдет на пользу всем фермерам – как малым, средним и крупным, так и землевладельцам. Реформа повышает уровень жизни украинского народа путем раскрытия сельскохозяйственного потенциала страны", - сообщает Всемирный банк.

По данным Всемирного банка, запланированная реформа также включает меры по ограничению концентрации земли в одних руках, предотвращение рейдерских атак и финансовую помощь фермерам.