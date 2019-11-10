Зеленский поручил Кабмину разработать закон о регулировании деятельности медиа

Соответствующий пункт находится в тексте указа президента №837/2019 "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", сообщает БизнесЦензор.

Согласно указу, правительство должно разработать и внести в парламет законопроект "по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положения о требованиях и стандартов новостей, механизмов предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации".