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10.11.19 11:05

Зеленский поручил Кабмину разработать закон о регулировании деятельности медиа

Президент Владимир Зеленский постановил Кабинету министров разработать законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине.

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Соответствующий пункт находится в тексте указа президента №837/2019 "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", сообщает БизнесЦензор.

Согласно указу, правительство должно разработать и внести в парламет законопроект "по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положения о требованиях и стандартов новостей, механизмов предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации".

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