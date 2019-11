В Египте при посадке самолета SkyUp загорелось шасси

Об этом сообщает Министерство гражданской авиации Египта в Twitter, передает БизнесЦензор.

Причиной возгорания стала утечка масла из гидравлической системы.

"Посадка самолета B737 UR-SQH, выполнявшего рейс SQP 7153 по маршруту Запорожье — Шарм-эль-Шейх, прошла в штатном режиме. При заруливании на стоянку было обнаружено задымление, которое быстро потушили сотрудники аэропорта без подключения спецтехники", - сообщает авиакомпания на своем сайте.

На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадавших нет.

"Инженеры компании EgyptAir провели инспекцию самолета в аэропорту Шарм-эль-Шейх. Для SkyUp Airlines безопасность пассажиров — безусловный приоритет. Поэтому авиакомпания приняла решение заменить тормоз и основное колесо. После окончания работ самолет будет введен в расписание", - говорится в сообщении SkyUp.

SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ