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09.11.19 14:29

Суд ООН отклонил возражения РФ по иску Украины

Международный суд ООН в Гааге, разрешающий судебные споры между государствами, заявил в пятницу о рассмотрении иска, поданного Украиной против России в связи с поддержкой пророссийских сепаратистов в Крыму, а также в Донецкой и Луганской областях Украины, отклонив просьбу Москвы не рассматривать иск Киева.

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Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

Председательствующий судья Абдулкави Юсуф заявил, что иск отвечает всем требованиям для того, чтобы быть рассмотренным судом. Большая часть членов судейской коллегии, в которую входят 16 человек, отвергли возражения Москвы.

Международный суд ООН установил, что на основании антитеррористических и антидискриминационных договоров, подписанных обеими странами, суд обладает юрисдикцией для рассмотрения дела о предполагаемой поддержке Россией сепаратистов в Крыму и на востоке Украины.

По мнению Киева, Москва нарушила конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, оказывая поддержку сепаратистам на востоке Украины. Кроме того, власти Украины обвиняют Россию в нарушении конвенцию о ликвидации расовой дискриминации в аннексированном Крыму – на полуострове ущемляют права украинцев и крымских татар.

Иск против России был подан в 2017 году, в том же году суд вынес предварительное решение, обязав Москву соблюдать права крымских татар.

Россия отправила возражения в 2018 году, заявив, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Киева. Эти аргументы были отклонены на сегодняшнем заседании. Окончательный вердикт, как ожидается, вынесут только через несколько лет.

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