Минюст открыл новые данные единого реестра юридических лиц

Соответствующий приказ №3412/5 министр юстиции Денис Малюська подписал 6 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Таким образом, приказ предусматривает открытие Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) в полном объеме", – сказано в сообщении.

Согласно приказу, часть информации будет обновляться в реестре ежедневно, часть – раз в пять дней. Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.

Отныне стали доступны ряд новых параметров реестра: дата и номер записи о проведении государственной регистрации юридического лица; данные о юридических лицах - правопреемниках; данные об обособленных подразделениях юридического лица.

Как уточнили в пресс-службе сервиса "Опендатабот", теперь украинцы также смогут следить за рядом новых параметров: номеру регистрации ФЛП и подписантами.

"Для открытых данных в Украине крайне важна публикация номера регистрации ФЛП, ведь этот параметр позволяет объединять всю информацию о предпринимателях в Украине. Наличие номера регистрации ФЛП позволит сделать другим государственным органам следующий шаг в открытии данных. Например, ГФС сможет предоставить информацию о налоговых долгах и налоговый статус, и при этом сохранить персональные данные предпринимателей. С этого момента Украина имеет самый открытый реестр бизнеса в мире", – прокомментировал основатель сервиса Алексей Иванкин.

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Как пояснили в компании YouControl, новый приказ уравнивает количество данных, которые публикуются на ЕГР и на Едином портале открытых данных, но все же не открывает полный доступ к данным реестра, передает ain.ua.

"Если раньше в бесплатном запросе на ЕГР их было больше, то теперь НАИС (госпредприятие "Национальные информационные системы") должен регулярно публиковать и оставшуюся часть. Возможность получить эти данные на портале упрощает доступ к ним и работу над их анализом. В отличии от ЕГР, здесь нет капчи и других незаконных преград", – отмечают в компании.

Тем не менее, о полном открытии речь не идет, так как данные реестра пока не будут обновляться каждый день, а только раз в неделю. Кроме того, некоторые данные остаются доступными только по платному запросу.

Как отмечает основатель сервиса Clarity Project Ярослав Гарагуц, аналогичный приказ уже принимали в августе 2019 года. В нем тоже было требование раскрыть ЕГР в полном объеме, а не только базовые поля. Но исполнители так и не смогли перейти от предписаний к выполнению.

"Мы вот уже два месяца как должны бы были видеть полный ЕГР, но почему-то не видим. За этот период Минюст пришла новая команда под руководством Дениса Малюськи. В сентябре Минюст изменил правила публикации базовых полей реестра – теперь они стали обновляться ежедневно, что помогает в борьбе с рейдерством компаний. Но такой порядок обновления шел вразрез с августовским приказом. Сейчас это несоответствие убрали, прописав в приказе: базовые поля – ежедневно, полный реестр – еженедельно", – отметил Гарагуц.

В свою очередь сооснователь "Опендатабот" Алексей Иванкин считает, новая инициатива запускает реальную процедуру раскрытия единого реестра.

"В сентябре ЕГР стал публиковаться ежедневно и в нем появились коды модельных уставов. Три года процесс публикации не менялся по сути и в нормативно-правовых актах. За последние 2 месяца произошли изменения в публикации и вчера вышел приказ, который упорядочивает эти изменения", – подчеркнул Иванкин.