Онлайн-платежи за газ на Закарпатье выросли на 40%

Об этом сообщила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Тенденция к росту популярности онлайн-оплат сохраняется. Например, за октябрь их на 1000 больше, чем за сентябрь. И это легко объяснить, ведь это удобно: потребителю не надо идти в отделение банка или к терминалу и тратить свое время. Современный мир требует скорости и простоты решений. Поэтому, учитываем потребности клиентов", – пояснила директор предприятия.

В частности, только в октябре с помощью онлайн-платежей были уплачены счета за газ на 2 млн грн. Одним из самых популярных и удобных сервисов является "Личный кабинет" на сайте 104.ua.

"Мы советуем закарпатцам регистрироваться в "Личном кабинете" на 104.ua. С его помощью можно не только узнать актуальную цену на природный газ, загрузить счет, но и заплатить за газ. Также можно войти в свой аккаунт с мобильного приложения 104 Mobile или 104 Mobile Light, а оплату осуществить с помощью популярных платежных сервисов Easy Pay, iPay, Portmone", – отметила Виктория Томинец.

В компании напомнили, что в "Личном кабинете" также можно передать показания счетчика, посмотреть историю своих расчетов, загрузить счет, узнать актуальную цену на газ, обратиться к специалистам газовой компании с вопросом. Кроме того, с 15 октября почти 1800 закарпатцев, которые приняли участие в акции "Моя энергонезависимость", получили возможность управлять газовым запасом именно через "Личный кабинет".

На сегодня в "Личном кабинете" зарегистрировано почти 82 тысяч аккаунтов, что составляет 31% от всего количества потребителей газа на Закарпатье.