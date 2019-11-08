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08.11.19 20:22

Еще две компании Коломойского отменили штрафы за сговор на аукционах "Укрнафты" через суд

Кассационный суд в составе Верховного Суда признал недействительным решение Антимонопольного комитета о сговоре между участниками аукционов на приобретение нефти "Укрнафты" в части вины ПАО "ТФПНК "Укртатнафта" и ООО "Котлас".

Еще две компании Коломойского отменили штрафы за сговор на аукционах "Укрнафты" через суд

Об этом свидетельствует постановление суда от 31 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Суд поставил точку в споре между "Укртатнафтой" и обществом "Котлас" против АМКУ, сославшись на выводы Верховного суда по делу других участников расследуемого регулятором заговора – ПАО "Нефтеперерабатывающий комплекс - Галичина" и ООО "Галнафта". Оба производства завершились проигрышем АМКУ.

Суд добавил, что факт распределения лотов между участниками аукционов по территориальному признаку может и не свидетельствовать о договоренности между ними, а "мог иметь экономическое основание".

"Приобретение участниками нефти и газового конденсата по стартовым ценам следует оценивать с учетом того, что каждый из них имеет право устанавливать цены по своему убеждению с учетом собственных экономических интересов и определять их с целью получения прибыли", – дополнительно пояснил суд.

Дело по иску "Укртатнафты" рассматривали судьи Татьяна Малашенкова, Ирина Булгакова и Ирина Колос, тогда как по иску "Котласу" – судьи Татьяна Малашенкова, Игорь Бенедисюк, Ирина Булгакова. При этом выводы по делам оказались почти аналогичными.

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Как сообщалось, в марте АМКУ оштрафовал "Укртатнафту" и 5 аффилированных с группой "Приват" компаний на 1,4 млрд грн за сговор на нефтяных аукционах "Укрнафты".

В частности, речь шла о ПАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина", ООО "Торговый дом "Прикарпаттянафтотрейд", ООО "Котлас", ООО "Галнафта", ООО "Гарант-УТН".

В ходе расследования АМКУ установил, что компании оказывали друг другу финансовую помощь, которой покрывали гарантийные взносы для участия в спорных аукционах. Кроме того, по результатам аукционов победители приобрели нефть и газовый конденсат по стартовым ценам, определенным в их заявках.

При этом ПО "НПК-Галичина" хранило нефть, которую на аукционах приобретали "ТД Прикарпаттянафтотрейд", "Галнафта" и "Гарант-УТН".

Кроме того, интересы трех из семи участников на аукционах, в которых они принимали участие, представляло одно и то же лицо ( "Котлас", "Галнафта" и "Прикарпаттянафтотрейд"), а директор "Галнафты" представлял интересы "НПК-Галичина" на аукционах и при предоставлении объяснений по делу АМКУ, а кроме того эти компании на момент проведения аукционов находились по одному адресу.

Группа "Приват" контролируется бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

43,054% "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", остальными акциями владеют структуры, аффилированные с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также бизнесменом Александром Ярославским.

В сентябре 2015 года Служба безопасности Украины инициировала проверку АМКУ возможных фактов нарушения законодательства по защите экономической конкуренции со стороны некоторых субъектов хозяйствования во время их участия в аукционах по продаже сырой нефти и газового конденсата, добытых компанией "Укрнафта". По информации СБУ, в течение 2015 года через аукционы "Укрнафты" было реализовано сырья на сумму более 12 млрд грн.

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