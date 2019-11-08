БизнесЦензор

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08.11.19 19:45

Рожкова анонсировала слияние нескольких небольших банков

Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает заявки на консолидацию от нескольких небольших украинских банков.

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Об этом на брифинге сообщила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видим реальный интерес собственников отдельных небольших украинских банков к консолидации, и заявки на это у нас есть", – сказала Рожкова.

По мнению замглавы НБУ, активное объединение обусловлено неконкурентоспособностью отельных банков из-за отсутствия хорошей бизнес-модели.

Рожкова также добавила, что консолидированные банки получат преимущество на рынке за счет увеличения капитала путем слияния.

Как сообщалось, ранее Рожкова заявляла, что около 10 банков до сих пор не определились с бизнес-моделью своей работы, что мешает их дальнейшему развитию.

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