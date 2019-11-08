Многолетний заместитель Коболева ушел из "Нафтогаза"

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Сергей Коновец внес большой вклад в преобразование "Нафтогаза" из убыточного получателя бюджетных дотаций в современную прозрачную компанию, которая работает по европейским стандартам и по итогам прошлого года заплатила в государственный бюджет 138,6 млрд грн", – отмечается в сообщении.

Среди достижений замглавы компании на должности в НАК отмечают создание системы внутреннего контроля и единой инвестиционной политики группы "Нафтогаз", внедрение эффективной модели управления структурой капитала, в частности, выход на внешние рынки заимствований.

В компании напомнили, что в сентябре Национальный банк подтвердил назначение Сергея Коновца на должность независимого директора наблюдательного совета государственного "Укрэксимбанка".

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"Нафтогаз" уже определился с кандидатурой финансового директора, который в дальнейшем будет отвечать за управление финансовыми ресурсами группы "Нафтогаз". Сейчас идет процесс оформления с ним трудовых отношений", – отмечают в компании, не уточнив подробностей.

Напомним, Коновец работал заместителем председателя правления "Нафтогаза" с марта 2014 года и отвечал за финансово-экономическое направление в компании.

По итогам 2018 года Коновец задекларировал доход в "Нафтогазе" в размере 22,7 млн грн.