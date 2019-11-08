Соратник Коломойского возглавил Днепропетровский облсовет

Об этом сообщает пресс-служба облсовета по итогам прошедшей в этот день сессии, передает БизнесЦензор.

В начале пленарного заседания предыдущий глава облсовета Глеб Прыгунов сложил свои полномочия, а облсовет принял его отставку.

"После этого в качестве кандидатуры на нового главу облсовета присутствующие фракции предложили Олейника. "За" него проголосовал 91 депутат из 93 присутствующих", – сказано в сообщении.

Также на сессии заместителями главы облсовета были избраны Анатолий Адамский и Мгер Куюмчян.

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Напомним, Святослав Олейник в 2014-2015 годах работал заместителем главы ДнепрОГА Игоря Коломойского. В 2006-2012 годах был народным депутатом Украины от "Блока Юлии Тимошенко".

С 2015 года Олейник возглавил партию "Видродження" в Днепропетровской области. Осенью 2015 года на местных выборах был избран депутатом Днепропетровского облсовета.