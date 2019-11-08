Глава Минэнерго надеется найти компромисс для снижения выплат по "зеленому тарифу"

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алескей Оржель заявил он в ходе Киевского международного экономического форума, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что мы найдем компромисс по "зеленому" тарифу. У нас сейчас этим вопросом занимается рабочая группа, на которой мы четко и ясно представляем все цифры и модели", – сказал Оржель.

В свою очередь гендиректор компании "ДТЭК" Максим Тимченко отметил, что энергохолдинг готов рассматривать возможность изменения условий pre-PPA (договоров купли-продажи электроэнергии по действующему "зеленому" тарифу для будущих объектов), но категорически против пересмотра тарифа для действующих станций.

"Мы готовы посмотреть на изменения условий и режима для будущих проектов, проектов, которые не находятся в активной фазе строительства, но мы категорически против каких-либо ретроспективных изменений. Это кране негативный сигнал не только для инвесторов, которые работают в стране, но и для тех инвесторов, которые хотят прийти в Украину. По pre-PPA мы готовы к диалогу, компромиссу и реструктуризации", – сказал Тимченко.

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Как сообщалось, по оценке Министерства энергетики и защиты окружающей среды, дефицит бюджета госпредприятия "Гарантированный покупатель" для расчетов с производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" в 2020 году может составить от 10,4 млрд грн (по первому варианту) до 13,5 млрд грн (по второму варианту).

По данным Минэкоэнерго, установленная мощность ВИЭ по итогам 2019 года составит 5,74 ГВт, 2020 года – 7,59 ГВт (по данным профильных ассоциаций, предоставленных исходя из подписанных pre-PPA).

Прогнозированное производство "зеленой" электроэнергии в этом году будет равно 6 млрд кВт-ч, а сумма выплат за данный объем – 28 млрд грн (здесь и далее без НДС). В следующем же году, объем средств для выплат объектам ВИЭ, по некоторым оценкам, может достигать 45 млрд грн.