Кабмин планирует направить 45% выпускников школ в ПТУ

Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад, представляя план изменений, которые планируются внедрить в сферах образования и науки в течение следующих 5 лет, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, на сегодня не хватает квалифицированных работников, поэтому нужно "вернуть фокус на профессиональные учреждения и модернизировать сеть учреждений профобразования, которая есть сейчас".

С этой целью министерство в 2019-2020 годах планирует вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О профессиональном образовании", вместе с работодателями предложить 40 новых профессиональных стандартов, обеспечить создание современных мастерских в учреждениях профтехобразования и предоставить больше автономии таким заведениям.

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В планах Минобразования на 2021-2023 годы: создание 7 центров профессионального совершенства в 7 регионах Украины, увеличение в 2 раза числа учащихся, обучающихся на дуальных программах, где 70% обучения происходит на производстве, а также обеспечить полное переобучение всех менеджеров заведений и педагогов в пилотных регионах.

"Мы очень хотим, чтобы профессиональное образование стала не просто местом, где кто-то учится после 9 класса три года. Это должно быть звено образования, куда может прийти каждый взрослый, который хочет переквалифицироваться и получить быстро новую специальность и выйти на рынок труда. Поэтому планируем через законодательство, через внедрение новых программ делать профессиональное образование частью образования взрослых", – подчеркнула Анна Новосад.