Генпрокуратура пришла с обысками в Минюст по делу "черных регистраторов"

Как сообщает пресс-служба ГПУ, для выявления несанкционированных вмешательств Генеральная прокуратура скопировала базы данных единых и государственных реестров, передает БизнесЦензор.

Как сообщают в ГПУ, следствие также изучает возможные злоупотребления полномочиями отдельными представителями субъектов государственной регистрации при совершении регистрационных действий и должностными лицами Министерства юстиции при осуществлении контроля в сфере государственной регистрации.

"В ходе досудебного расследования Генеральной прокуратурой получена информация о многочисленных фактах деятельности так называемых "черных регистраторов" о незаконном снятии обременений, перехода прав собственности на объекты недвижимого и движимого имущества, изменения корпоративных прав предприятий и тому подобное", – отмечается в сообщении.

С целью установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, суд предоставил следователям временный доступ к вещам и документам Минюста и госпредприятия.

Как подчеркивают в ГПУ, процессуальные действия проводятся при полном и всестороннем содействии руководства Министерства юстиции и ГП "Национальные информационные системы".

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Как сообщалось, в сентябре Служба безопасности Украины совместно с Киберполицией задержала членов организованной группировки, которая в течение нескольких лет способствовала рейдерским захватам имущества по всей территории Украины.

Для получения доступа в Государственные реестры хакеры рассылали на электронные адреса, в частности государственных и частных нотариусов, государственных регистраторов письма якобы от государственных и контролирующих органов файлы с вредоносным программным обеспечением. После открытия электронных писем злоумышленники похищали логины и пароли, ключи доступа к государственным реестрам.