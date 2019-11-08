БизнесЦензор

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08.11.19 16:49

Зеленский ликвидировал Комиссию по вопросам оборонного комплекса

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 2 ноября "О Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса".

Зеленский ликвидировал Комиссию по вопросам оборонного комплекса

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №831/2019 от 8 ноября обнародован на сайте главы государства.

В частности, указом признаны утратившими силу указы времен Петра Порошенко, касающиеся работы Межведомственной комиссии по вопросам ОПК, а сама комиссия в существующем виде ликвидирована.

Кабинету министров в двухнедельный срок поручено решить вопрос о создании обновленной межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

С момента создания Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса ее возглавлял соратник и бизнес-партнер Петра Порошенко, заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. В марте 2018 года главой комиссии был назначен заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко. В отношении обеих бывших чиновников сейчас расследуются уголовные дела.

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