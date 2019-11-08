Украина должна отказаться от специальных обязательств на рынке электроэнергии, – эксперт

Такое мнение высказал ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Виктор Логацкий в рамках международного форума "Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Необходимо поэтапно и по установленному графику отменить механизм возложения специальных обязательств, обеспечив увеличивающееся предложение электроэнергии на всех сегментах рынка, в том числе на рынке двухсторонних договоров, что увеличит конкуренцию между производителями и поставщиками", – сказал Логацкий.

По мнению эксперта, параллельно необходимо ликвидировать перекрестное субсидирование для разных категорий потребителей, введя систему адресных дотаций для социально незащищенных слоев населения.

Логацкий отметил, что более высокая цена на электроэнергию для бизнеса и промышленности все равно закладывается в конечную цену их продукции и услуг, которые покупает население.

По его словам, закон "О рынке электроэнергии" соответствует нормам европейского законодательства, но его имплементация усилиями прошлого состава правительства и госрегулятора привела к искривленной модели нового рынка и его зарегулированности.

Напомним, в Украине с 1 июля 2019 года запущен новый оптовый рынок электроэнергии, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму. Он предусматривает двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где рассчитывается разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточный рынок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы) и рынок вспомогательных услуг.

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Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня 2019 года возложил механизм спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения и компенсации потери в сетях с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго".

На сегодня доля продажи произведенной НАЭК "Энергоатом" э/э по прямым договорам госпредприятию "Гарантированный покупатель" по ПСО составляет 90%, "Укргидроэнерго" – 35%.

В начале сентября Энергетическое сообщество (Energy Community) заявило, что поэтапная отмена механизма публичных специальных обязательств (PSO, public service obligations) и ценовых ограничений (price caps) на новом оптовом рынке электроэнергии должна рассматриваться регулятором и новым составом Кабинета министров в качестве высокоприоритетной задачи.

В организации подчеркнули, что принятый правительством прежнего состава механизм спецобязательств был разработан без консультаций с Энергосообществом.