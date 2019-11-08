"Укргазбанк" готовится к сделке с Международной финансовой корпорацией (обновлено)

Согласно проекту решения, собрание также планирует предоставить совету банка полномочия утверждать другие условия кредитного договора, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Собрание акционеров банка пойдет в помещении Минфина.

Как уточнила на брифинге в пятницу заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, Международная финансовая корпорация (IFC) может войти в капитал "Укргазбанка" в ближайшее время, передает Интерфакс-Украина.

"Минфин работает на сегодняшний день с IFC относительно ее вхождения в капитал "Укргазбанка". Это действительно событие, которое должно произойти в ближайшее время. Это будет первая сделка и первый реализованный шаг относительно того, как государство сокращает свою долю в банковском секторе", – сказала замглавы Нацбанка.

Рожкова также сообщила, что ведется работа над привлечением частных инвесторов и в другие государственные банки.

Как сообщалось, Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка рассматривает предоставление государственному "Укргазбанку" займа в размере до 30 млн евро с возможностью его последующей конвертации в 20% акций банка.

Займ сроком до 5 лет будет предоставлен для финансирования проектов в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

При этом возможность конвертировать кредит в капитал "Укргазбанка" остается на рассмотрение IFC.

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В апреле министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что Международная финансовая корпорация (IFC) готова войти в капитал государственного "Укргазбанка" до конца 2019 года.

В феврале Министерство финансов, Международная финансовая корпорация (IFC) и государственный АБ "Укргазбанк" начали оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.

Напомним, 14 ноября 2017 года "Укргазбанк", Министерство финансов и IFC подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке процесса привлечения стратегического финансового инвестора в капитал "Укргазбанка".

IFC создана в 1956 году и находится в собственности 184 стран-членов, которые совместно определяют ее политику. IFC является одной из организаций Группы Всемирного банка и крупнейшей организацией в области глобального развития, которая работает исключительно с частным сектором развитых стран.

"Укргазбанк" создан в 1993 году. Государству в лице Минфина принадлежит 94,94% акций финучреждения.