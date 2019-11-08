Нацбанк выдал первое разрешение на хранение наличных не банку

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"На сегодня по результатам рассмотрения соответствующего обращения Национальный банк согласовал расширение деятельности ООО "Сит Секьюрити" на осуществление операций по обработке и хранению наличных", – сказано в сообщении.

Напомним, что уже десять СIТ-компаний (Cash-in-Transit компаний) получили лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации. Каждая из них, при условии соблюдения ряда требований, вправе обратиться в Национальный банк за получением согласия на осуществление операций по обработке и хранению наличных.

В НБУ отметили, что открытие доступа СІТ-компаниям к предоставлению услуг по инкассации, а также обработки и хранения наличности, осуществляется с целью реализации новой концепции наличного обращения. Суть делегированной модели организации наличного обращения заключается в передаче части функций Национального банка другим участникам рынка, в частности СІТ-компаниям.

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Как сообщалось, ООО "Сит Секьюрити" в 2016 году получило первую лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации (№1 от 2 декабря 2016 года).

По данным госреестра, ООО "Сит Секьюрити" принадлежит Евгению Березовскому (67%), Игорю Шайхету (28%), Александру Калашнику и Александру Шахрайчуку (по 2,5%).