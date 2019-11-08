Минрегион назвал приоритетом сохранение централизованного теплоснабжения в городах

Об этом сообщила глава министерства Алена Бабак во время научно-практической конференции "Необходимость и перспективы сохранения централизованного теплоснабжения в Украине", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам министра, благодаря этой методике планируется защитить, там где нужно, систему централизованного теплоснабжения.

"Сохранение и развитие системы централизованного теплоснабжения городов является приоритетным вопросом для Минрегиона. Ведь мы не хотим быть заложниками газовых систем. И не можем разрушить дорогостоящие системы сети для того, чтобы потом их снова прокладывать", – заявила Бабак.

"Методика содержит пошаговое определение рекомендательных алгоритмов, что нужно для вычисления оптимальности перехода на децентрализованные системы там, где это нужно, а где необходимо оставлять зоны централизации. Ожидаем, что она будет утверждена уже до конца года", – добавила глава министерства.