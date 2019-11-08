Долг МАУ Коломойского перед "Украэрорухом" достиг 1 миллиарда

Об этом и.о. директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак сообщил в интервью ЦТС, передает БизнесЦензор.

"Общий порядок цифр такой, однако эта сумма включает и плату за предоставленные услуги, и штрафные санкции, и текущие платежи", – подтвердил Ярмак.

По словам главы "Украэроруха", сейчас МАУ возобновила оплату предоставляемых услуг, однако еще не представила предложений об урегулировании задолженности.

"После моего назначения на должность мы активизировали диалог. Авиакомпания возобновила оплату, но при этом мы ждем предложения о том, каким образом она планирует реструктуризировать имеющие финансовые обязательства", – сказал Ярмак.

При этом глава госпредприятия отметил, что у других авиакомпаний значительных долгов перед "Украэрорухом" нет.

"Как правило, все компании оплачивают счета своевременно", – добавил Ярмак.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью РБК-Украина заявил, что МАУ обсуждает график погашения долгов с "Украэрорухом".

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Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закончила 2018 год с чистым убытком 2,7 млрд грн, что в 8,9 раза превышает показатель 2017 года.

Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.

Ранее руководство МАУ неоднократно требовало предоставления государством компенсаций убытков, поясняя их необходимостью облета воздушного пространства Востока Украины, Крыма и территории РФ, высокими акцизами на авиационное топливо и завышенными ставками на аэронавигационное обслуживание.

Совладелец МАУ Арон Майберг заявлял, что за последние 5 лет авиакомпания переплатила $216 млн из-за необходимости облета Востока Украины, Крыма и территории РФ.

При этом долг авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) перед госпредприятием "Международный аэропорт "Борисполь" составляет около 300 млн грн. Кроме того, авиакомпания имеет задолженность перед Госавиаслужбой, которую оспаривает в судах.

В настоящее время в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка авиакомпании - 11,6 лет.

МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь" (KBP).