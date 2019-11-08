"Харьковгоргаз" открыл второй Центр обслуживания потребителей газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Харьковгоргаза" сообщает БизнесЦензор.

"Отныне потребителей газа Индустриального и других районов смогут быстро, доступно и удобно получить весь спектр услуг газовой компании", - сообщает компания.

"Первым клиента встречает администратор. Он предоставляет консультации по общим вопросам, а в случае необходимости, направляет потребителя к профильному специалисту. Так же администратор помогает клиентам зарегистрироваться в Личном кабинете и знакомит с дистанционными сервисами компании. В центре обслуживания работает электронная очередь. Прием проводят сразу 5 менеджера", - говорится в сообщении.

В Центре обслуживания потребители "Харьковгоргаза" могут провести сверку счета и получить консультацию по поводу задолженности, льгот и субсидий, демонтажа счетчика на очередную/внеочередную поверку, опломбирования/распломбирование газовых приборов, смены собственника, заключение договоров.

Так же потребители могут заключить договор на техническое обслуживание домовых сетей, заказать установку газового оборудования, счетчика, газификацию жилья, изготовление технических условий, проектной документации.

Прием клиентов осуществляется по адресу пр-т Архитектора Алешина, 5. Режим работы с понедельника по четверг с 8:00 ч. до 17:00 ч., в пятницу до 15.45 ч. без перерыва.

"Харьковгоргаз" постоянно внедряет новые сервисы для своих клиентов. Кроме Личного кабинета для потребителей газа функционируют мобильные приложения 104Mobile и 104 Mobile Light, чат-бот 7104 в Viber. Обратная связь осуществляется также с помощью СМС, телефону, электронной и голосовой почты Контакт центра.