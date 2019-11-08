"JTI Украина" возобновит производства на сигаретной фабрике в Кременчуге

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"После вчерашней продуктивной встречи с президентом Украины мы решили полностью возобновить производство сигарет на фабрике в Кременчуге. С понедельника, 11 ноября, фабрика "JTI Украина" возобновит производство на всех линиях", - сообщил директор по корпоративным вопросам и коммуникациям "JTI Украина" Гинтаутас Диргела в пятницу.

Как сообщалось, "Бритиш Американ Тобакко Украина" после встречи с президентом Зеленским и министрами в четверг заявила о возобновлении производства на заводе "В.А.Т.-Прилуки" (Черниговская обл.) с 8 ноября 2019 года.

"Мы услышали слова поддержки и заверения о скором решении проблемы, которая нанесла ущерб нашей индустрии и экономике страны в целом. Поэтому, несмотря на некоторую неопределенность с судьбой закона №1049, но полагаясь на гарантии президента, мы планируем постепенно восстановить производство в Прилуках, начиная уже с 8 ноября 2019 года", - говорилось в заявлении компании 7 ноября.

"Бритиш Американ Тобакко Украина" 11 октября 2019 года остановила производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки". Свое решение компания объяснила принятием Верховной Радой законопроекта №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты. Затем компания обратилась в Государственную фискальную службу (ГФС) с целью отзыва 25 млн акцизных марок и возвращения уплаченных за них 505 млн грн.

"JTI Украина" 22 октября заявила об отказе выкупать заказанные 16 млн акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства по причине "табачной правки" в том же законопроекте.

Европейская бизнес ассоциация 23 октября обратилась к президенту Украины с просьбой не подписывать закон №1049, содержащий норму о регулировании цен на рынке табачной продукции, так как это может оказать значительное негативное влияние на бизнес, экономику Украины и ее инвестиционную привлекательность.

В начале октября табачные производители "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" заявили о возможности сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законопроекта №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты.

Принятый 4 октября во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.