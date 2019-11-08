Медиа-группа Ахметова запускает новостной телеканал

Об этом со ссылкой на Детектор Медиа сообщает БизнесЦензор.

Такое решение 7 ноября на своем заседании принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Как уточнил член Нацсовета Александр Ильяшенко, теперь канал будет называться "Украина 24". По концепции - это информационный канал. Около 15 часов вещания в сутки составляют информационные программы.

В пресс-службе "Медиа Группы Украина" сообщили, что сам концепт обновленного канала и его программная политика еще разрабатываются.

Ранее о намерениях перезапустить канал еще в 2018 году рассказывал руководитель нишевых каналов группы Иван Букреев.

"Медиа Группа Украина" Рината Ахметова купила цифровой телеканал "Эскулап TV" (ООО "Аспер 2011") в начале 2015 года. В прошлом ООО "Аспер 2011" было зарегистрирована по одному адресу (ул. Краснознаменная, двадцать восьмой в Киеве) с другими каналами, созданными под конкурс 2011 года: ООО "Корона Санрайс" и ООО "Голдберри". Все они связывали с окружением Александра Януковича. ООО "Корона Санрайс" (телеканал "Винтаж") приобрел владелец "Первой Украинской радио группы" Андрей Карпий, а ООО "Голдберри" приобрели владельцы телеканала "Эспрессо" и переоформили лицензию на "Эспрессо".

"Эскулап TV" получил три предупреждения Нацсовета за несоблюдение программной концепции (первое - в сентябре 2014 года, второе - в феврале 2015 года, третье - в августе 2015 года). В частности, Нацсовет обнаружила в эфире канала только 6 минут собственного производства. Представители канала также вели дискуссию с Нацсоветом по определению жанрового наполнения. С 2015 года Нацсовет не имела претензий к каналу.