БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
08.11.19 10:58

Семейный банк Суркисов увеличил уставный капитал в 1,6 раза

АО "Акцент-Банк" (А-Банк, Днепр) завершил процедуру увеличения уставного капитала на 179,05 млн грн, или в 1,6 раза, – до 502,24 млн грн путем повышения номинальной стоимости акций за счет направления в уставный капитал части прибыли банка за 2018 год.

Семейный банк Суркисов увеличил уставный капитал в 1,6 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР 7 ноября, решение об увеличении уставного капитала акционеры банка приняли на годовом собрании 22 апреля.

"Акцент-Банк" основан в 1992 году.

По данным НБУ на 1 января 2019 года, крупнейшими акционерами банка являются Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%), Марина Суркис (16,0975%).

Согласно данным Нацбанка, "Акцент-Банк" на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (7,013 млрд грн) занимал 26-е место среди 76 действовавших в стране банков.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100