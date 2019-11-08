Гончарук поручил новому главе навести порядок в Госгеонедр за 2 месяца

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я лично поручаю вам, господин Роман, в течение двух месяцев навести здесь порядок. Орган должен стать открытым, весь документооборот должен быть максимально оцифрованный, заявки должны подаваться через интернет", – сказал он в ходе представления сотрудникам Госгеонедр нового главы ведомства в Киеве в пятницу.

Комментируя реформирование службы, он также призвал сотрудников ведомства, не готовых работать в интересах государства, писать заявления на увольнение.

"У меня лично высокий уровень доверия к господину Роману, я уверен в том, что он может в корне поменять логику работы. Я уверен, что среди вас (работников службы – ИФ) есть профессиональные, порядочные люди, которые могут ему в этом помочь, всем остальным здесь не место. Поэтому если у вас есть желание работать в интересах государства, возможность сопротивляться всем искушениям – приветствуем вас в команде. Если нет – пишите заявления", – добавил он.

Кроме того, Гончарук указал на необходимость подготовки ведомством до конца года максимального количества лотов для их реализации на аукционах.

В свою очередь новоназначенный глава Госгеонедр Опимах в качестве приоритетных заданий обозначил нулевую толерантность к коррупции, переход на цифровой документооборот, внедрение электронного кабинета недропользователя, минимизацию контактов субъектами рынка, реализацию всех спецразрешений через аукционы.

"Это должно гарантировать нам прозрачность, комфортность, скорость прохождения согласовательных процедур, а также позволить нивелировать субъективизм и предубежденность при принятии решений, и, в конечном счете, перейти от традиционной бланковой формы к спецразрешению в электронном формате", – сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров 6 ноября по результатам конкурса назначил исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний (АГКУ) Романа новым главой Государственной службы геологии и недр.