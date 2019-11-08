Суд арестовал Дубневича и назначил залог в 90 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщает БизнесЦензор.

"В четверг, 7 ноября 2019, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала мере пресечения народному депутату Украины 9 созыва, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - сообщает САП.

Суд отменил решение суда первой инстанции и постановил новое, которым к нардепу применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой 90 млн гривен залога, передает САП.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, который настаивал на избрании Дубневичу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн грн залога.

"Народный депутат был взят под стражу в здании суда", - сообщает САП.

Дубневича подозревают в уголовном преступлении, предусмотренным ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением).

Как утверждает САП, Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и главы транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями предположительно подконтрольных ему предприятий, получить неправомерную выгоду в размере более 93 млн грн на сделке с поставкой комплектующих для "Укрзализници". Бывшему главе транспортного комитета Рады грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд избрать подозреваемому нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней с альтернативой внесения залога в 93 млн грн.

Как сообщалось, 29 октября детективы и прокуроры провели обыски в доме Богдана Дубневича и их родственников. Как сообщила пресс-служба НАБУ, обыски осуществлены по фактам возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, умышленного уклонения от уплаты налогов и недостоверного декларирования бывшим и действующим нардепами.

По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению в течение 2013-2018 годов, легализовали более 2 млрд грн доходов, полученных преступным путем.

НАБУ и СБУ по меньшей мере с 2016 года под процессуальным контролем САП и Генпрокуратуры расследуют ряд уголовных производств, в которых фигурируют компании братьев Дубневичей. В частности, о злоупотреблениях на "Укрзализныце" и хищении газа более чем на 1,4 млрд грн. Генпрокурор Юрий Луценко в 2018 году вернул в САП представление о привлечении к ответственности Ярослава Дубневича, отказавшись вносить его в Верховную Раду.