Цены на нефть опустились до $62 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

К 7:15 времни январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures дешевели на $0,2 (0,32%), до $62,09 за баррель. За четверг Brent подорожала на $0,55 (0,89%), до $62,29 за баррель.

Декабрьский фьючерс на WTI к этому времени дешевел на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,29 (0,51%) - до $56,86 за баррель. За предыдущие торги контракт подорожална $0,8 (1,42%), до $57,15 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 0,8%, WTI - на 1,3%.

В четверг представитель министерства торговли КНР Гао Фэн сообщил, что Вашингтон и Пекин договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первом этапе урегулирования торгового спора.

Представитель Минторговли США подтвердил Bloomberg, что соглашение о постепенной отмене пошлин войдет в первый этап урегулирования торгового спора США и КНР.

Факт серьезного прогресса в переговорах подтвердил и экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу. "Если первый этап соглашения будет подписан, он будет включать в себя соглашения и уступки по пошлинам", - сказал Кадлоу.

"Новости о том, что введенные ранее пошлины могут быть отменены в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, оказывают серьезную поддержку рынку, несмотря на данные Минэнерго о существенном росте запасов нефти в США на прошлой неделе", - цитирует MarketWatch аналитика IHS Markit Маршалла Стивса.

Советник Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что пока между Вашингтоном и Пекином не было достигнуто какого-либо соглашения о снижении или отмене тарифов в двухсторонней торговле.

"К настоящему моменту соглашения об отмене существующих тарифов в качестве условия для заключения соглашения по первой фазе нет. Единственный человек, который может принять решение по этому вопросу - президент Дональд Трамп. Все очень просто", - сказал Наварро в эфире CNN.

"Подписание Вашингтоном и Пекином промежуточного торгового соглашения приведет к резкому скачку цен на нефть, - отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти. - Однако, как мы уже видели много раз, ход переговоров очень резко меняется, и поэтому нефтяной рынок подвержен риску снижения в ближайшей перспективе".