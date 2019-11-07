Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями сигарет из-за поправки Дубинского

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Для нас важен рост инвестиций в экономику Украины, поскольку это – увеличение количества рабочих мест и налоговых поступлений", – отметил в ходе встречи президент.

Зеленский подчеркнул, что табачные компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков, и налоговые поступления растут: за 9 месяцев текущего года отчисления в бюджет увеличились на 7,5% – почти до 30,5 млрд грн.

Президент также отметил, что для Украины важен вопрос улучшения бизнес-климата и обеспечения прогнозируемости государственной политики и регулирования рынков. Также, по его словам, в приоритете – борьба с монополиями и построение конкурентных рынков.

"Владимир Зеленский подчеркнул заинтересованность в наращивании экспорта табачных изделий, изготовленных в Украине. Кроме того, был сделан акцент на необходимости решения проблемы теневого рынка табачных изделий", – сказано в сообщении.

Во встрече приняли участие представители "Бритиш Американ Тобакко", "Филипп Моррис Украина", "Джей Ти Ай" и "Империал Тобакко", исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко, а также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова, председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев и председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Как сообщалось, 4 октября Верховная Рада при голосовании за закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов приняла внесенную ко второму чтению поправку нардепа Дубинского, которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, что может привести к росту цен на сигареты. Хотя юристы Верховной Рады указывали, что внесение этой поправки нарушает регламент.

После этого табачная фабрика "В.А.Т.-Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, объявила об остановке производства с 11 октября. Поправку раскритиковали также другие крупнейшие производители сигарет.