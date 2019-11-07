ДТЭК Ахметова предлагал поднять тарифы населению для наполнения складов ТЭС углем, - Герус

Об этом написал глава Комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус в своем Facebook, передает БизнесЦензор.

По словам Геруса, в июле цена электроэнергии повысилась на 25%. При этом, на совещаниях в Минэнерго руководители ДТЭК заявляли, что при понижении цены электроэнергии они перестанут закупать уголь.

Одновременно несколько раз представители холдинга поступали заявления о возможной остановки Луганской ТЭС.

Чтобы разрешить эти проблемы, руководство ДТЭК предложило повысить тарифы для населения.

"Я не популист. Если это ради улучшения сетей, улучшение качества услуг для потребителей, то можно обсуждать. Если для улучшения гибкости и надежности энергосистемы, для синхронизации с Европой, то можно обсуждать (но не посреди зимы). Если это для того, чтобы обеспечить кому-то сверхприбыли от монополизма, то я против. Если это для того, чтобы платить кому-то за гигантские солнечные станции по "зеленому" тарифу в три раза выше, чем в Германии, то я против", - написал Герус.

Напомним, 1 июля 2019 года согласно закону "О рынке электроэнергии", принятому в апреле 2017 года, в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии.

Он предусматривает переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок вспомогательных услуг.

Как сообщал БЦ, с запуском рынка электроэнергия для промышленных потребителей подорожала в среднем на 25%. Главным выгодополучателем запуска нового механизма поставок электроэнергии стал энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.