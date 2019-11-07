Совет Нацбанка не смог избрать нового главу

Об этом сообщил Интерфакс-Украина источник в Нацбанке, передает БизнесЦензор.

"Не смогли выбрать председательствующего: голоса распределились 4 на 4", – сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, совет НБУ на заседании 22 октября в связи с окончанием 26 октября полномочий главы совета Богдана Данилишина голосовал за продление его полномочий на срок до очередных выборов. По мнению Данилишина, такое решение было принято, тогда как другие члены совета считают иначе, указывая, что "за" проголосовало лишь четыре члена совета из восьми присутствующих, а для принятия решения необходимо большинство.

В отсутствие полномочного главы совета его обязанности мог бы исполнять заместитель, однако после перехода Тимофея Милованова на работу в Кабмин эта должность в совете также вакантна.

"Совет НБУ. 4: или 4 ≠ 4 или 4 №4? Теория оптимальных коалиций допускает неожиданные варианты решения предполагаемых конфликтов между спонтанными альянсами. Но если альянсы не спонтанны, а спроектированы для более сложной игры в чьих-то пасьянсах, возникает вопрос о контролируемости отдельных составляющих альянса", – написал в Facebook член Совета Виктор Козюк.

По его словам, можно смоделировать три варианта будущего совета при условии избрания его главы: пессимистический, оптимистический и промежуточный. В случае пессимистического образуется относительно устойчивое большинство, в рамках деятельности которого агрессивная критика НБУ незаметно переходит в политическую подоплеку делегитимизации положительных изменений в сфере достижения макрофинансовой стабильности и банковского регулирования, считает Козюк.

"Режим инфляционного таргетирования размывается и деклассируется, оценочные суждения в отношении банковского регулирования и надзора превращаются в площадку потакания олигархическому банкингу, МВФ объявляется злом, на основе чего расширяются возможности избегать давления на бывших владельцев финучреждений по выведенным средствам, а отношения с правлением доводятся до абсурда с целью открытия политического шлюза для его замены с постепенным возвращением в царство ручного рефинанса, валютного курса, слепого надзора и основания для очередного кризиса", – описал этот сценарий Козюк.

В случае оптимистического сценария, по словам Козюка, образуется относительно устойчивое большинство на принципах профессионализма, что позволяет расширить институциональную способность совета обеспечивать свою роль в реализации мандата ценовой стабильности.

"При этом формируется возможность принимать качественные решения, опирающиеся на фундаментальную макроэкономическую теорию и адекватную аналитику. Глава совета выводит его из состояния политического флюгера, соблюдение процедур становится основой работы и доверия", – отметил Козюк.

Промежуточный сценарий, по мнению Козюка, – это определенная комбинация политических игрищ с попыткой сохранить лицо, что приведет к спонтанным "аналитическим" выхлопам псевдонаучного характера, перемешиваемым с более или менее вербально приемлемыми решениями.

"Оценка монетарной политики станет чувствительной к политическим раскладам, которые часто неизвестны широкому кругу граждан, которые традиционно, идя по улице, смотрят на обменный курс. И при этом поиски монетарной и регуляторной основы для экономического скачка превратятся из метафизики в ежедневные дыхательные упражнения", – добавил Козюк.

В то же время он подчеркнул, что при любом варианте остается преданным идее ценовой стабильности и независимости центробанков по всему миру.

Финансовый комитет рады уже отобрал кандидатуру главного эксперта секретариата совета НБУ Виталия Шапрана на освободившееся после ухода Милованова девятое место совете по квоте Рады. Эта кандидатура должна быть вынесена на утверждение парламента.

Нацбанк, не дожидаясь этого голосования в Раде, инициировал внеочередное собрание совета, чтобы утвердить до 15 ноября смету, необходимую для утверждения госбюджета на 2020 год.