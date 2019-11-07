Нацполиция сообщила о задержании второго сотрудника Нацбанка за две недели

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, чиновница НБУ через посредника требовала $30 тыс. у представителя финансовой компании за выдачу лицензии.

"Задержали сотрудницу Нацбанка и ее посредника после $15 тыс., это – половина от суммы, которую она требовала за решение вопроса о продлении лицензии финансовой компании для осуществления валютных операций. Оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – сообщил заместитель начальника следственного управления полиции Киева Эдуард Соловьев.

Согласно сообщению, в уголовном производстве, которое начато по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса, проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

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Как сообщалось, Национальная полиция 29 октября сообщила о задержании главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме $50 тыс. За эту сумму чиновник якобы обещал предпринимателю содействие в получении лицензии на обмен валюты.

В свою очередь в НБУ заявили, что задержанный не является работником структурного подразделения, которое осуществляет выдачу лицензий на осуществление валютных операций. Задержанный занимает не руководящую должность и работает в департаменте, который отвечает за хозяйственное обеспечение деятельности НБУ.

Также в НБУ напомнили, что решения относительно выдачи лицензий принимаются коллегиальным органом на основании выводов ряда департаментов, что исключает влияние одного лица на процесс принятия таких решений.