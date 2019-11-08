Итоги недели: Новый бюджет-2020, успехи Коломойского и бизнес для сына Порошенко

ФИНАНСЫ

Резервы Нацбанка сократились второй месяц подряд

По предварительным данным НБУ, на 1 ноября международные резервы Украины составили $21,4 млрд (в эквиваленте), уменьшившись за месяц на 0,2% или на $34,8 млн, преимущественно, из-за раходов правительства на обслуживание и погашение валютных облигаций внутреннего займа.

Вложения иностранцев в облигации внутреннего займа превысили 100 миллиардов

Министерство финансов на аукционах 5 ноября привлекло в госбюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 3,14 млрд грн, по сравнению с 1,57 млрд грн неделей ранее. При этом ставка доходности по 4-летним ОВГЗ составила 13,3%.

По итогам аукционов пртфель ОВГЗ в собственности нерезидентов по состоянию на 8 ноября достиг нового исторического максимума – 101,98 млрд грн.

Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке до $370 миллионов за неделю

Национальный банк за период с 4 по 8 ноября купил на межбанковском валютном рынке $372 млн, что в 2,4 раза больше, чем неделей ранее.

Нацбанк обнаружил потребность банков в докапитализации на 35 миллиардов

По результатам стресс-тестирования 29 крупнейших банков они нуждаются на протяжении ближайших трех лет в докапитализации на на 35,2 млрд грн по базовому сценарию и на 73,8 млрд грн – по неблагоприятному, сообщили в НБУ.

Покупка валюты населением вновь превысила продажу

По данным НБУ, объем покупки населением наличной валюты в октябре превысил объем продажи на $91,5 млн. По сравнению с сентябрем украинцы увеличили покупку валюты и уменьшили продажу. С начала года население продало валюты на $53,8 млн больше, чем купило.

Совет Нацбанка не смог избрать нового главу

Внеочередное заседание Совета Национального банка 7 ноября не состоялось, поскольку голоса за избрание нового его главы разделились "4 на 4". Нацбанк надеется, что Рада в ближайшие дни утвердит назначение в Совет Виталия Шапрана, что поможет решить проблему.

МВФ отложил финансовую помощь для Украины, – Wall Street Journal

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Международный валютный фонд отложил финансовую помощь для Украины из-за опасений, что президент Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, разграбленных собственниками обанкротившихся банков, а также выведенных из "Приватбанка".

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что эта информация не соответствует действительности, однако не смог сообщить возможной даты возвращения миссии МВФ в Украину.

После этого представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Фонд достигли определенного прогресса в переговорах по новой программе кредитования, однако еще остается ряд условий, необходимых для дальнейшего продвижения в этом вопросе.

"Нафтогаз" разместил еврооблигации на $500 миллионов

НАК "Нафтогаз Украины" размещает 7-летние еврооблигации на $500 млн с доходностью 7,625%. По словам главы НАК Андрея Коболева, спрос на облигации "Нафтогаза" превысил предложение в 2,9 раза, а ставка размещения только на 127 базисных пунктов дороже суверенного долга Украины

МАКРОЭКОНОМИКА

Цены в октябре выросли еще на 0,7%, – Госстат

Потребительские цены в октябре 2019 года выросли на 0,7% после такого же роста в сентябре и снижения в предыдущие три месяца. В то же время в годовом измерении рост цен замедлился до 6,5% с 7,5% по итогам сентября, сообщил Госстат.

ВЛАСТЬ

Кабмин утвердил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению

На заседании в воскресенье, 3 октября, Кабинет министров утвердил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению в Верховной Раде, увеличив его расходы на 15 млрд грн – до 1195,3 млрд грн, что на 67,5 млрд грн превышает показатель бюджета на 2019 год.

Среди прочего, ко второму чтению в проекте бюджета увеличен план доходов от приватизации с 5 млрд грн до 12 млрд грн, а также предусмотрены поступления от легализации азартных игр и добычи янтаря на 3,5 млрд грн.

В то же время Кабмин заложил в госбюджет 1 миллиард на ремонт взлетной полосы в аэропорту Днепра, 250 миллионов на создание Фонда национального богатства и средства на единоразовую выплату молодым учителям по 21 тыс. грн в конце 2020 года.

Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет на 2019 год

Президент Владимир Зеленский подписал принятые парламентом изменения в закон "О государственном бюджете на 2019 год", которые предусматривают выделение дополнительно 1 млрд грн на зарплаты шахтерам, 1,5 млрд грн на повышение выплат сотрудникам СБУ и других силовых органов, а также 1,1 млрд грн – на программы помощи инвалидам и чернобыльцам.

Ко второму чтению в закон внесли поправки, предусматривающие выделение Минобороны 524 млн грн на обустройство военкоматов, 200 млн грн – на проектирование и строительство аэродрома в аэропорту "Днепропетровск" и 750 млн грн – на строительство автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье.

Зеленский ветировал закон о взыскании незаконных субсидий

Президент Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой законопроект о верификации и мониторинге соцвыплат, который среди прочего устанавливает требование возврата неправомерно или излишне полученной выплаты.

Как пояснили в Минфине, вето президента на законопроект связано с техническими вопросами и закон может быть принят Радой с учетом замечаний главы государства.

Кабмин запретил выплачивать зарплаты чиновникам наличными

Кабинет министров обязал все государственные учреждения выплачивать зарплаты и командировочные своим работникам исключительно в безналичной форме. Как пояснил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, 7% сотрудников государственных учреждений до сих пор получают зарплату наличными.

Кабмин сократил количество чиновников районных администраций

Кабинет министров принял решение сократить предельную численность работников райгосадминистраций (РГА). Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что Кабмин планирует сократить 18,45 тыс. сотрудников райгосадминистраций.

Кабмин назначил главу Нацагентства по вопросам госслужбы

Новым главой Нацагентства по вопросам государственной службы стал Александр Стародубцев. В 2015-2017 годах он возглавлял департамент регулирования публичных закупок Минэкономразвития, был одним из создателей системы Prozorro.

Кабмин уволил главу Госкосмоса

Правительство уволило председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко и объявило конкурс на занятие этой должности. Перед этом Дегтяренко подписал приказ об увольнении гендиректора "Южмаша" Сергея Войта, но на следующий день отменил его.

Кабмин сократит 1770 сотрудников Госстата

Кабмин сократит 1770 сотрудников Государственной службы статистики, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Также будет освобожден и передан в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости статистического ведомства в регионах.

ЭНЕРГЕТИКА

Нацкомиссия по тарифам и энергетике сменила главу

Новым главой Национальной комиссии, которая осуществляет регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), путем тайного голосования членов комиссии избран Валерий Тарасюк.

Тарасюк уже был членом НКРЭКУ в 2014-2016 годах, до этого он с 2006 года работал в принадлежащем россиянам холдинге "ВС Энерджи Украина". Кроме того, в 2014 году Тарасюк работал в Министерстве юстиции.

Кабмин назначил нового главу Государственной службы геологии и недр

Кабинет министров назначил руководителем Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха, победившего в конкурсе на главу ведомства. Опимах возглавляет Ассоциацию газодобывающих компаний Украины (АГКУ).

Украина начала отбор газа из хранилищ

Украина 1 ноября начала нетто-отбор газа из своих подземных хранилищ, войдя в отопительный сезон с запасами 21,78 млрд куб. м. Этот объем превышает показатель запасов на аналогичную дату 2018 года на 26,7%, 2017 года – на 29,2%, 2016 года – на 50,8%.

"Укрэнерго" впервые вынужденно ограничило "зеленую" генерацию

НЭК "Укрэнерго" в ночь на 5 ноября впервые вынужденно ограничила выработку "зеленой" генерации в составе Ботиевской, Приморской-1 и Орловской ВЭС (все – группа "ДТЭК") из-за снижения потребления электроэнергии, вызванного теплым ноябрем. Согласно законодательству, всем ВЭС оплатят стоимость недовыработанной электроэнергии.

Уже на следующий день, 6 ноября, "Укрэнерго" также начало ограничение импорта электрической энергии, сообщил глава комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.

Альтернативы повышению цен на электроэнергию для населения в будущем нет, – глава НКРЭКУ

Альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и небытовых потребителей в среднесрочном периоде нет, заявил новый глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

КОРПОРАЦИИ

Порошенко начал переписывать Roshen на старшего сына

Бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея. В самой кондитерской корпорация эту информацию не опровергли, предложив обратиться за комментарием лично к ее владельцам.

В частности, Алексей Порошенко стал владельцем ООО Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК) в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V. ЦЕКК – одна из главных компаний в структуре корпорации Roshen.

Основатель американской Blackwater ведет переговоры о покупке "Мотор Сичи", – WSJ

По данным источников Wall Street Journal (WSJ), основатель частной военной компании (ЧВК) Blackwater (сейчас – Academi) и неофициальный советник президента Дональда Трампа Эрик Принс по поручению администрации президента США ведет переговоры о покупке объединения "Мотор Сич", чтобы не допустить контроль Китая над предприятием.

По данным СМИ, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, сделка находится на рассмотрении Антимонопольного комитета.

АМКУ одобрил передачу Новинскому части активов Григоришина

Антимонопольный комитет разрешил приобретение более 25% акций АО "Харьковоблэнерго" панамской компанией Great Station Properties S.A. Также АМКУ дал разрешение на приобретение акций в ряде других компаний.

Большинство из указанных в сообщении АМКУ кипрских компаний связаны с "Сумским НПО" и его акционерами Константином Григоришиным, Вадимом Новинским и Владимиром Лукьяненко. Корпоративный конфликт между ними в 2017 году в Лондонском арбитраже закончился поражением Григоришина, которого суд обязал выплатить партнерам $300 млн.

В октябре 2018 года нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявлял, что группа "Энергетический стандарт" Григоришина еще не выплатила ему и Владимиру Лукьяненко причитающуюся сумму, но ведутся переговоры о возможном компромиссе в этом вопросе.

"Укртатнафта" Коломойского выиграла первый за 10 лет тендер "Укрзализныци"

Филиал "Укрзализныци" по результатам тендера заключил соглашение с "Укртатнафтой" о поставках дизтоплива на 238,59 млн грн. Компания Игоря Коломойского выиграла дизельный тендер "Укрзализныци" впервые за последние десять лет. Хотя в августе-сентябре 2019 года ООО "Оил-Трейд 2018", которое имеет связи со структурами Коломойского, уже получило таких подрядов на 750,47 млн грн.

Компания Коломойского начала поставки мазута для "Центрэнерго"

"Укртатнафта" стала победителем тендера государственного "Центрэнерго" на поставку мазута. В последний раз до этого мазут производства Кременчугского НПЗ "Укртатнафты" поставлялся на теплоэлектростанции "Центрэнерго" по железной дороге в 2010 году.

Медиа-группа Ахметова запускает новостной телеканал

Телеканал "Эскулап TV" (ООО "Аспер 2011"), который входит в "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова, сменил логотипа и концепцию вещания – теперь канал станет информационным и будет называться "Украина 24".

ТРАНСПОРТ

Кабмин одобрил кредит на 450 миллионов евро на ремонт трассы Киев-Одесса

Кабинет министров одобрил привлечение 450 млн евро кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на развитие трансъевропейской транспортной сети. В частности, 370 млн евро пойдет на капитальный ремонт трассы Киев-Одесса.

Долг МАУ Коломойского перед "Украэрорухом" достиг 1 миллиарда

Задолженность авиакомпании МАУ за аэронавигационное обслуживание с учетом штрафных санкций составляет около 1 млрд грн, сообщил и.о. директора государственного предприятия "Украэрорух" Андрей Ярмак.

Кабмин запретил ввоз российских вагонов с 20 ноября

Кабинет министров ввел запрет на ввоз железнодорожных вагонов из РФ с 20 ноября 2019 года. Согласно принятому в мае решению, запрет на ввоз бывших в употреблении российских вагонов должен был начать действовать с 1 марта 2020 года.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Нардеп Дубневич вышел на свободу под залог в 90 миллионов

Антикоррупционный суд 2 ноября избрал нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 миллионов гривен на схеме с закупками в "Укрзализныце", меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн. Нардеп не внес вовремя всю сумму залога и был арестован 6 ноября.

Уже на следующий день Апелляционная палата ВАКС снизила сумму залога до 90 млн грн, а вечером 8 ноября Дубневич подтвердил внесение залога и вышел на свободу.

СБУ провела обыски в столичном бизнес-центре "Парус"

СБУ провела обыски в офисе адвокатского объединения "Турчинов и партнеры" в бизнес-центре "Парус" по делу о попытке хищения части из выделенных реализацию проекта "Строительство Большой Окружной дороги" средств в объеме около 1 млрд грн.

Госбюро расследований проводит обыски у собственника телеканала "Прямой"

ГБР провело обыск в доме собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко в рамках расследования уголовного производства о купле-продаже телеканала, которое было открыто по заявлению экс-заместителя главы администрации беглого экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.