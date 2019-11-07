Рейтинг Doing Business начнет оценивать госзакупки

Об этом Ведомостям рассказал представитель банка, передает БизнесЦензор.

Введение этого индикатора обсуждалось с 2016 года. Три года назад авторы рейтинга планировали оценить прозрачность процедур, доступ к госзакупкам малого и среднего бизнеса и даже провели "пилот" в 78 странах. Но до сих пор показатель в число основных включен не был.

Как сообщалось, в последнем рейтинге инвестиционной привлекательности Doing Business-2020, который ежегодно публикует Всемирный банк, Украина заняла 64 место, улучшив свой результат на 7 позиций.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что команда президента приложит максимум усилий, чтобы в ближайшие 3-4 года Украина вошла в первую десятку рейтинга Всемирного банка Doing Business.

В программе президента Петра Порошенко "Украина 2020" (составлена в 2014 году) одной из целей было указано достижение 20 места в рейтинге Doing Business.