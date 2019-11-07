МВФ заявил о прогрессе в переговорах с Украиной

Об этом рассказал во время брифинга 7 ноября в Вашингтоне директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Я могу вам сказать, что достигнут прогресс в обсуждении фискальной и денежно-кредитной политики, а также шагов по ключевых реформ", – сказал Райс.

В этой связи он отметил, что чрезвычайно важное значение имеют гарантии независимости и финансовой стабильности Нацбанка Украины, минимизации фискальных издержек в контексте решений банка, а также укрепление верховенства права и борьба с коррупцией.

"Как я уже сказал, дискуссии продолжаются. Думаю, здесь нет ничего чрезвычайного. Вы знаете, что требуется время для того, чтобы согласовать пакет мер, который может быть поддержан программой МВФ", – пояснил Райс.

Вместе с тем он подчеркнул, что МВФ "безусловно поддерживает широкую цель более быстрого, устойчивого и всеобъемлющего роста" в Украине с целью повышения уровня жизни населения, а также привлечения крайне необходимых инвестиций.

"Мы считаем, что Украине нужно достичь продвижения в некоторых структурных реформах – опять же, улучшить управление и усилия в борьбе с коррупцией", – подчеркнул представитель МВФ.

Он также обратил внимание на необходимости уменьшения роли олигархов в стране и одновременно на отработке фискальной и монетарной политики "для поддержания макростабильности" национальной экономики.

Как сообщалось, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Международный валютный фонд отложил финансовую помощь для Украины, потому обеспокоен тем, что президент Владимир Зеленский не возместит миллиарды долларов, предположительно разграбленных собственниками обанкротившихся банков, а также выведенных из "Приватбанка" до национализации.

Премьер-министр Алексей Гончарук отрицает такую возможность, не уточнив возможной даты возвращения миссии МВФ в Украину.

Напомним, Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы расширенного финансирования на $5-6 млрд. В сентябре Киев посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию.

Как сообщил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен, миссия МВФ вскоре вновь прибудет в Украину для обсуждения новой программы расширенного финансирования EFF.