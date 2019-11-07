Подконтрольный Фирташу Запорожский титановый комбинат увеличил убыток на 75%

Согласно данным портала госпредприятий, чистый доход ЗТМК за 9 месяцев 2019 года снизился на 1,9% – до 1,13 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом предприятие за отчетный период получило отрицательную EBITDA в размере 468,48 млн грн, в аналогичном периоде прошлого года – "минус" 280,84 млн грн.

ЗТМК завершил 2018 год с чистым убытком в размере 786,81 млн грн, при этом чистый доход составил 1,52 млрд грн, EBITDA – "минус" 863,02 млн грн. Кредиторская задолженность на конец прошлого года достигла 1,42 млрд грн, стоимость активов – 1,94 млрд грн.

Как сообщалось, заводской суд Запорожской области 29 мая вынес оправдательный приговор по делу директора "Запорожского титано-магниевый комбинат" Владимира Сивака по подозрению в растрате 492 млн грн.

Сивак возглавляет ООО ЗТМК с 2010 года, до этого он занимал должность заместителя председателя правления – коммерческого директора крупнейшего производителя кальцинированной соды в Украине – "Крымского содового завода ", подконтрольного Group DF Дмитрия Фирташа.

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В марте Верховный суд направил на повторное рассмотрение в суд первой инстанции дело о возврате государству целостного имущественного комплекса (ЦИК) Запорожского титаномагниевого комбината (ЗТМК).

Напомним, ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51% уставного капитала) и кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%), которая связана с Дмитрием Фирташем.

Последняя обязалась уплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать $110 млн во внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм.

Однако, как выяснило следствие, большинство из привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн.

"Запорожский титано-магниевый комбинат" является единственным производителем губчатого титана в Европе. Операционный контроль над работой предприятия осуществляет группа Фирташа.

ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность –20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.