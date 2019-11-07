Суд Амстердама вынесет решение по долгу "Газпрома" до апреля, – "Нафтогаз"

Как передает БизнесЦензор, об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в Facebook.

"Решение суда ожидается в первом квартале следующего года. Стоимость арестованных активов в Нидерландах по имеющимся данным превышает $3 млрд. В случае положительного решения суда процесс взыскания, по нашим оценкам, продлится со второго квартала и до конца следующего года", – написал Витренко, уточнив, что слушания в суде Амстердама назначены на 4 декабря.

Витренко напомнил, что процессы проходят и в других юрисдикциях, но Нидерланды в настоящее время "выглядят самым быстрым вариантом".

Как сообщалось, 23 октября суд в Нидерландах по иску "Нафтогаза" арестовал 100% акций управляющей компании газопровода "Южный поток" – South Stream Transport B.V. – в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. Эта компания отвечает за строительство и управление "Турецким потоком". Ряд других активов "Газпрома" в Нидерландах были арестованы ранее.

В январе глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что компания ожидает принятие судебных решений в Нидерландах, которые позволят приступить к продаже арестованного имущества ПАО "Газпром" для исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании $2,6 млрд.

В Амстердаме находится головной офис Gazprom International, который участвует в работе международных проектов российской компании по всему миру. В Нидерландах базируется и другая структура "Газпрома" – Gazprom Energy.

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Напомним, весной 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

В частности, "Нафтогаз" добился ареста долей "Газпрома" в операторах трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Швейцарии, а также "дочек" российского концерна в Нидерландах.

В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме, однако отказался его выполнять, подав апелляцию и заявив о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.