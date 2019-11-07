БизнесЦензор

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07.11.19 18:23

"Укроборонпром" предложил производить на своих предприятиях запчасти для автомобилей

Госконцерн "Укроборонпром" готов предоставлять производственные мощности своих предприятий для организации частными компаниями производств компонентов для автопромышленности Европы, аналогичных работающему сегодня проекту американской Aptiv PLC с входящим в госконцерн ГП "ПО "Карпаты" (Ивано-Франковск) и ГП "Электрические системы" (Винница).

"Укроборонпром" предложил производить на своих предприятиях запчасти для автомобилей

Об этом сообщил гендиректор концерна Айварас Абромавичус в ходе третьего Украинского автофорума в Киеве 7 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Укроборонпром" сегодня - это 137 предприятий, это тысячи гектаров земель и десятки тысяч зданий, миллионы квадратных метров часто не загруженных мощностей. Есть предприятия, которым такие мощности не нужны уже, и поэтому многие предприимчивые руководители создают условия для прихода частных компаний, в том числе по давальческой схеме, по долгосрочным контрактам, по автокомпонентам", – сказал Абромавичус.

В качестве примера он привел проект с международной компанией по производству комлектующих Aptiv PLC (ранее – Delphi), работающий на ПО "Карпаты" с 2007 года и выпускающую кабельно-проводниковую продукцию для европейского автопрома.

"За эти годы число сотрудников этого завода увеличилось в 20 раз - до 4 тыс. Проект успешный завод имеет планы до 2025 года. Второй совместный проект с этой компанией – на предприятии "Электрические системы" в Виннице, где уже задействовано 1650 сотрудников, и сейчас готовится третий проект", – сказал глава госконцерна.

По информации на сайте ПО "Карпаты", в настоящее время он изготавливает электрокабели для автомобилей Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Mercedes C-class", Mercedes E-class.

ГП "Электрические системы" работает с 2017 года, создано на высвобожденных площадях входящего в госконцерн ГП "45-й ЭМЗ" (Винница). По информации на его сайте, в течение года планируется создать более 2000 рабочих мест (сейчас 1650), а в производственных планах – строительство второго цеха и изготовление кабельных сетей для новых заказчиков.

Как подчеркнул на форуме Абромавичус, для успешной реализации таких проектов нужна "политическая воля руководства страны и поддержка других госинститутов".

"Особенно это касается таможни. Мировые компании хотят доставлять товар быстро и без сюрпризов, поэтому большая надежда на новое руководство, которое обеспечит такое предсказуемый проезд через таможню", – отметил Абромавичус.

"Новое руководство "Укроборонпрома" сейчас активно ищет партнеров, в том числе в промышленной тематике, в гражданской. Я упомянул два проекта, но есть и более мелкие. Укрборонпром реформируется, меняет имидж, подходы, повышает открытость, поэтому приходите к нам", – обратился глава госконцерна к участникам форума.

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