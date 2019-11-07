Отмены торговых ограничений против РФ в одностороннем порядке не будет, – торгпред

Об этом сообщил торговый представитель Украины - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По этому вопросу мы работаем реактивно, то есть не проактивно запрещаем, а реагируем на действия, исходящие из РФ. Мы полагаем противоправными большинство мер РФ. В качестве действий в ответ продолжаем торговые ограничения", – сказал торговый представитель Украины.

"Плюс существует действительно санкционная политика, касающаяся безопасности. Этой тактики мы и будем придерживаться", – добавил Качка.

По словам замминистра, торговые ограничения между Украиной и Россией негативно сказываются на двусторонней торговле с другими партнерами – Казахстаном и Беларусью.

"То, что происходит между нами и РФ, не должно вредить торговле с Беларусью и Казахстаном, как минимум. В сентябре в Беларуси, а на прошлой неделе с Казахстаном мы увидели конструктивный диалог относительно компенсации вреда, причиненного нашей двусторонней торговле действиями России. Это сложный и осторожный разговор, но я вижу много конструктива со стороны наших партнеров", – отметил Качка.

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Как сообщалось, 5 июля Кабмин продлил на 2020 год действие запрета на поставку в страну значительного перечня российских товаров, впервые введенного в конце 2015 года в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны Российской Федерации.

Перед этим президент РФ Владимир Путин указом 24 июня этого года продлил с 1 января до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров.

Нескольким ранее, 15 мая этого года, украинское правительство решило существенно расширить перечень запрещенных к ввозу товаров из Российской Федерации, а соответствующее постановление было опубликовано 26 июня.

В частности, с 1 июля 2019 года эмбарго распространяется на сырье для изготовления цемента (клинкеры), а также все готовые виды цемента, минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных и продукцию ветеринарной медицины. В расширенный перечень вошли также спички, фанерная продукция, обои, продукция легпрома, провода металлические и из углеродистой стали, трубы и трубки, сетки металлические, крепежные изделия, стальная посуда и транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.). Помимо этого, с 1 марта 2020 года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

В новом постановлении №605 от 5 июля, Кабмин сделал небольшие послабления, в частности, отсрочив запрет на ввоз легковых автомобилей и других моторных транспортных средств до конца текущего года.