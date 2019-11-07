Мировые цены на продовольствие выросли в октябре впервые за полгода, – ФАО

Об этом сообщается в отчете ФАО, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Рост среднемесячного индекса был зафиксирован впервые с мая 2019 года и объясняется резким увеличением цен на сахар и зерновые, а также отчасти - на мясо и растительные масла. Он произошел на фоне некоторого снижения цен на молочную продукцию.

Индекс цен на зерновые в октябре составил 164 пункта, что более чем на 4% (почти на 7 пунктов) выше сентябрьского показателя, но на 1% ниже уровня октября 2018 года. Международные цены на пшеницу в октябре резко поднялись в результате активизации торговли и снижения видов на урожай в Аргентине и Австралии. На рынке фуражных зерновых в октябре был зафиксирован значительный рост цен на кукурузу. Они восстановились после сильного сентябрьского падения.

Индекс цен на растительные масла в октябре составил 136,4 пункта, это на 0,5% (на 0,7 пункта) выше, чем месяцем ранее. Таким образом, достигнут самый высокий уровень цен с октября 2018 года.

"Это увеличение обеспечил рост котировок пальмового и рапсового масел на фоне снижения цен на подсолнечное и рапсовое масла. Международные цены на пальмовое масло растут уже третий месяц подряд под влиянием активного импортного спроса на глобальных рынках, а также в свете ожидающегося снижения объемов производства в основных странах-производителях и новостей о принятом Индонезией решении об увеличении со следующего года содержания растительных масел в биодизельном топливе", - говорится в отчете.

Снижение котировок подсолнечного масла объясняется высоким урожаем подсолнечника в странах Черноморского региона.

Индекс цен на молочную продукцию продолжает снижаться второй месяц подряд. В октябре он составил 192 пункта, что на 0,7% (на 1,4 пункта) ниже по сравнению с сентябрем, но все еще на 5,6% выше, чем в октябре прошлого года. Это снижение обусловлено резким падением котировок сыра из-за увеличения экспортного предложения со стороны Новой Зеландии. При этом активный импортный спрос, главным образом в виде краткосрочных поставок в страны Азии, привел к увеличению цен на обезжиренное и цельное сухое молоко.

Индекс цен на мясо в октябре составил 182,7 пункта, что на 0,9% (на 1,7 пункта) выше сентябрьского показателя. Этот индекс растет девятый месяц подряд. Международные котировки баранины и говядины увеличиваются под влиянием стабильно высокого импортного спроса, особенно со стороны Китая. Несмотря на сезонное увеличение поставок из Европы и экспортного предложения в Бразилии, рост цен на свинину продолжился под влиянием импортного спроса со стороны Азии, хотя котировки увеличились не так значительно. Цены на мясо птицы снизились в результате увеличения экспортного предложения в основных регионах-производителях.

Индекс цен на сахар составил 178,3 пункта, увеличившись по сравнению с сентябрем на 5,8% (на 9,8 пункта).

"Столь резкое восстановление международных цен на сахар в этом месяце объясняется ожидаемым сокращением предложения в сезоне 2019-2020 годов. По последним данным, сокращение посевных площадей под сахарным тростником по сравнению с предыдущим сезоном может привести к масштабному падению объемов производства сахара в Индии - крупнейшем производителе в мире. Кроме того, в Таиланде - втором крупнейшем экспортере сахара в мире - в результате затяжной засухи производство может упасть на 7%", - говорится в отчете.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.