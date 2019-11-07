Из платежек за коммуналку исчезнет указание размера льготы, – Минсоцполитики

Об этом на брифинге заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Начиная с платежек за октябрь все льготники и субсидианты будут получать полный размер платежки без учета льгот", – сказал чиновник.

Заместитель министра пояснил, что это связано с началом второго этапа монетизации субсидий, и если ранее перерасчет производился на уровне предприятия коммунальной сферы, то теперь эти расчеты будут проводить органы социальной защиты населения.

Так, теперь после расчета органы соцзащиты самостоятельно перечисляют средства субсидий либо в государственный "Ощадбанк", чтобы он оплатил коммунальные услуги соответствующего льготника, либо при желании льготника на указанные им реквизиты, чтобы получить средства и оплатить коммунальные услуги самостоятельно.

При этом Музыченко отметил, что в настоящее время более 95% льготников получают субсидии в безналичной форме через "Ощадбанк".

По словам замминистра, льготники получат информационные сообщения о размере субсидии, а если сообщили контактный номер телефона – информацию в смс о начисленных льготах и проведенных расчетах за коммунальные услуги в безналичной форме.

"Льготник, который получает средства наличными, должен самостоятельно обеспечить оплату коммунальных услуг с учетом размера льготы, которую он получил в наличной форме", –подчеркнул Музыченко.

По словам замминистра, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за октябрь составляет 539 грн, при этом размер льготы – 418 грн.

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Как сообщалось, в Украине с 1 октября начинается монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг после запуска монетизации субсидий на оплату коммунальных услуг, которая была запущена с марта.

При этом параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме – наличная и безналичная.

Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через "Ощадбанк". "Ощадбанк" будет вести в соответствующих автоматизированных системах учета банка персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот для каждого льготника индивидуально. После этого "Ощадбанк" будет осуществлять перевод средств на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг на основании договоров, заключаемых между ними и банком.

Льготы в наличной форме будут назначаться всем желающим льготникам на основании представленных лично заявлений в органы социальной защиты населения, которые будут формировать ежемесячно до 25 числа реестры льготников для выплаты льгот в наличной форме и передавать их Минсоцполитики.

Минсоцполитики после обработки реестров будет отправлять их в "Ощадбанк" и переводить указанном банке средства для выплаты монетизированных льгот. Средства будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время.