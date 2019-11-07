Канадская Fairfax завершила покупку страховой компании "Универсальная"

Об этом сообщается на сайте украинского страховщика, передает БизнесЦензор.

"В результате сделки никаких изменений в операционной деятельности Страховой компании "Универсальная" не планируется, и все страховые контракты сохраняют свою силу в соответствии с условиями, на которых они были заключены", – сказано в сообщении.

СК "Универсальная" входит в ТОП-10 страховых компаний Украины по объемам собранных страховых премий.

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Как сообщалось, в августе Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение канадской Fairfax Financial Holdings Limited на приобретение (через дочернюю компанию FFHL Group Ltd. или ООО"Эф.Эф.Эйч. Юкрейн") акций ЧАО "Страховая компания "Универсальная", что обеспечит превышение 25% голосов в высшем органе ее управления.

АМКУ также разрешил Fairfax Financial Holdings Limited приобрести через новосозданную структуру ООО"Эф.-Эф.-Эйч. Юкрейн Холдингз" акции СК "Универсальная", что обеспечит 50% голосов в высшем органе управления страховщика.

Кроме того, АМКУ предоставил Европейскому банку реконструкции и развития" разрешение на приобретение в собственность доли в уставном капитале ООО "Эф.-Эф.-Эйч. Юкрейн Холдингз", что обеспечит превышение 25% голосов в управлении обществом.

СК "Универсальная" основана в 1991 году, специализируется на предоставлении услуг в сфере рискового страхования. Предлагает услуги в 42 видах страхования, региональная сеть насчитывает более 300 точек продаж по всей территории Украины.

В январе-июне 2019 года компания собрала 490,31 млн грн валовых страховых премий, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Чистые премии выросли на 12,10% – до 363,58 млн грн, заработанные – на 18,44%, до 334,21 млн грн.

СК "Универсальная" за первое полугодие 2019 выплатила клиентам 127,19 млн грн, что на 11,38% превысило показатель за тот же период 2018 года. Таким образом, уровень выплат снизился на 1,40 п.п. – до 25,94% с 27,34%.

Напомним, в феврале 2019 года Fairfax Financial Holdings Limited завершила оформление сделки по приобретению у французской АХА Group ее "дочек" в Украине – ЧАО "Страховая компания "АХА Страхование" и ОДО "Страховая компания "АХА Страхование Жизнь".

В 2016 году Fаirfax приобрела 100% СК "QBE Украина", позже переименовав ее в "Колоннейд Украина".