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07.11.19 17:13

Зеленский получил миллион за аренду имущества иностранцам

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 0,9 млн грн доходов от предоставления иностранцам в аренду имущества.

Зеленский получил миллион за аренду имущества иностранцам

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

Существенные изменения в имущественном состоянии задекларированы Зеленским 6 ноября.

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Согласно декларации, 28 октября президент получил 902 454 грг дохода от предоставления в аренду имущества (какого именно – не указано) иностранным гражданам Сиран Сонг и Хинуи Лин.

Ранее Зеленский задекларировал квартиру в Британии и счета за границей. Однако журналисты обнародовали расследование о Зеленском и незадекларированной им 15-комнатной итальянской вилле. После этого Зеленский задекларировал виллу в Италии.

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