Зеленский получил миллион за аренду имущества иностранцам

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

Существенные изменения в имущественном состоянии задекларированы Зеленским 6 ноября.

Согласно декларации, 28 октября президент получил 902 454 грг дохода от предоставления в аренду имущества (какого именно – не указано) иностранным гражданам Сиран Сонг и Хинуи Лин.

Ранее Зеленский задекларировал квартиру в Британии и счета за границей. Однако журналисты обнародовали расследование о Зеленском и незадекларированной им 15-комнатной итальянской вилле. После этого Зеленский задекларировал виллу в Италии.