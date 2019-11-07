Гончарук пообещал закончить строительство моста через Днепр в Запорожье за 2-3 года

Об этом Гончарук сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня я был на запорожском мосту. Символ коррупции и невыполненных обещаний чиновников. Мост начали строить в 2004 году! 15 лет. И не построили. За это время в Украине сменилось 5 президентов, произошло 2 революции. Это какой-то трэш! Я уже не говорю, что за это время стоимость проекта выросла от 5 млрд до 16,2 млрд грн", - написал Гончарук.

Он рассказал, что летом в Запорожье уже был президент Украині Владимир Зеленский.

"После этой поездки мы нашли 30 млн грн на проектную документацию, откорректировали проект, прошли экспертизу. У нас уже есть 1,2 млрд грн для начала работ. Сейчас активно готовим тендерную документацию. Все говорят, что одну сторону делать 2-3 года. Мы уверены - сделаем за 1-1,5 года. А весь мост построим за 2-3 года", - подчеркнул Гончарук.

Он отметил, что качество работ и сроки будут жестко контролироваться.