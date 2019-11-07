"Укрэксимбанк" размещает десятилетние евробонды на $100 миллионов, – СМИ

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на осведомленный источник на финансовом рынке, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника издания, финальный объем выпуска и ставка доходости евробондов государственного банка будут определены по итогам подписки на бумаги. Выпуск является субординированным, то есть будет учитываться в капитале госбанка.

Инвесторы, желающие купить ценные бумаги, должны оплатить их 14 ноября 2019 года, а окончательный срок погашения еврооблигаций – 14 ноября 2029 года. При этом через 5 лет – 14 ноября 2024 года – "Укрэксимбанк" имеет право полностью погасить выпуск при получении согласия Нацбанка.

Бонды размещаются на нерегулируемом рынке Лондонской фондовой биржи (LSE), лид-менеджерами выпуска выступают J.P. Morgan и Morgan Stanley.

"Укрэксимбанк" традиционно проводит размещение через свою британскую компанию Biz Finance Plc.

Бумаги будут размещаться лотами от $200 тыс., кратными $1 тыс.

"Укрэксимбанк" имеет рейтинг В+ от Fitch и Caa1 от Moody's, но этому выпуску бондов рейтинг не присваивался.

"Укрэксимбанк", единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году.

Чистая прибыль "Укрэксимбанка" по итогам января-сентября 2019 года составила 2,27 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (706,24 млн грн).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (221,3 млрд грн) банк занимал 3 место среди 76 действовавших в стране банков.