Microsoft спрогнозировал рост доходов от продажи облачных технологий в Украине на 50% в год

Об этом заявил директор ООО "Майкрософт Украина" Ян Питер де Йонг во время пресс-завтрака в Киеве 7 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом де Йонг отметил, что в рамках глобальной цифровой трансформации в компании на глобальном уровне развитие и реализация доступа клиентов к облачным сервисам становятся приоритетными и в Украине.

Ян Питер де Йонг уточнил, что речь идет обо всех облачных сервисах линеек Microsoft Office 365, Microsoft Azure и Microsoft Dynamics.

"Цифровая трансформация позволяет переосмыслить способы взаимодействия людей, данных и процессов. Стратегия цифровой трансформации, которая фокусируется на этих трех основных компонентах, позволит вашей компании стать полезнее для клиентов и получить конкурентные преимущества в ориентированном на цифровые технологии мире", - сказал он.

Крупнейший мировой производитель программного обеспечения Microsoft Corp. увеличил чистую прибыль в первом квартале 2020 финансового года на 21%, в том числе благодаря облачному бизнесу.

Как сообщается в сообщении компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $10,678 млрд, выручка выросла на 14% - до $33,055 млрд против $29,084 млрд годом ранее.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, в первом финквартале взлетела на 27% и достигла $10,845 млрд, сообщается в отчетности.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 13% - до $11,077 млрд. Продажи продуктов и сервисов для корпоративных клиентов выросли на 13%, для частных пользователей - на 5%.