На ремонт пунктов пропуска на границе направят 500 миллионов, – Нефьодов

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В том числе реконструкцию 12 пунктов пропуска планируется завершить в течение 2020 года, двух (Ужгород и Лужанка) – до конца 2021 года, еще двух (строительство Краковец и Шегини) – до конца 2022 года.

По словам Нефьодова, на эти цели в проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено 488 млн грн.

В частности, капитальный ремонт в течение 2020 года планируется осуществить на пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Краковец", "Рава-Руська", "Шегини", "Ужгород", "Чоп", "Лужанка", "Порубное", "Красноильск", "Дьяковцы", "Могилев -Подольский", "Кучурган", "Рени", "Бачевск", "Новые Яриловичи".

При этом строительство пунктов пропуска "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини" будет осуществляться за счет Польского кредита. Сумма расходов специального фонда на 2020 год на эти цели составляет 98 млн грн.

Также планируется в течении года дополнительно укомплектовать 3 пунктов пропуска сканирующими системами, после чего количество пунктов пропуска оборудованных ими увеличится до 10. На эти цели необходимо 390 млн грн.

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Кроме того, в течение 2020 года все 16 пунктов пропуска будут дополнительно укомплектованы весовыми комплексами, на что необходимо 24 млн грн.

Также планируется обеспечение комплексной системой видеоконтроля 12 приоритетных пунктов пропуска, в которых установлены сканеры и весовые комплексы. На это потребуется 227 млн грн.

Кроме того, на диагностику и ремонт 11 мобильных сканеров планируется предусмотреть 136,2 млн грн.

Кроме того, планируется выделить 70 млн грн на капитальный ремонт аварийных объектов и незавершенные работы прошлых периодов, а таже 31 млн грн на 19 проектов развития пунктов пропуска.

В целом для завершения реализации проекта развития инфраструктуры является потребность в дополнительном финансировании в сумме 878 млн грн.