Продажи земли в первые 5 лет составят до 25% арендуемых площадей, – замминистра

Об этом заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в ходе "круглого стола", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За первые пять лет может быть продано максимум 25% из того, что официально арендуется, из 20 млн га – 5 млн га", – сказал Высоцкий.

Высоцкий указал, что в настоящее время правительство не планирует пересматривать действующую систему налогообложения для агрокомпаний, однако за счет детенизации рынка земли местные бюджеты в следующем году должны получить дополнительные 18 млрд грн.

По оценкам Высоцкого, в целом открытие рынка земли может вывести из "тени" 10-12 млн га.

Как сообщалось, в октябре Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политикирекомендовал парламенту принять законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", разработанный депутатами от фракции "Слуга народа".

Документ предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности, приобретать такие земли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство.

"Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения права собственности", – указано в тексте законопроекта.

Кроме того, документом до 1 января 2024 года вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства. В то же время данная норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированные в Украине свыше трех лет.

Совокупная площадь сельхозземель, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной объединенной территориальной общины не должна превышать 35% земель такой общины, в пределах одной области - 8% земель, в пределах Украины - 0,5% земель, указано в законопроекте.

Документ закрепляет преимущественное право арендатора на покупку земельного участка, при условии продажи участка и если арендатор платит цену, по которой участок продается, а в случае продажи на аукционе - если его предложение равно предложению, которое является наибольшим.