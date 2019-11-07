Госбюро расследований проводит обыски у собственника телеканала "Прямой"

Как сообщается на сайте канала, следователи отказываются представляться, передает БизнесЦензор.

"Впоследствии стало известно, что у консьержки записался следователь Государственного бюро расследований Роман Давидевич. Всего в квартире Макеенко находятся пять правоохранителей. Обыск происходит по постановлению суда, однако правоохранитель отказался сообщать, какого именно, и по какому делу", – сказано в сообщении.

В то же время, согласно записи в консьержки записался следователь Государственного бюро расследований

Позднее пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова подтвердила, что обыск по месту проживания владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко проводят именно следователи Государственного бюро расследований (ГБР), передает Интерфакс-Украина.

"Можем подтвердить факт проведения следственных действий у собственника телеканала", – сказала спикер ГБР.

При этом Иванова отметила, что обыск проводится в рамках расследования уголовного производства о купле-продаже телеканала.

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Как сообщалось, ГБР проводит расследование по делу о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала. Дело было открыто по заявлению экс-заместителя главы администрации беглого экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

По данным СМИ, в июне формальный владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко в ходе встречи с коллективом "Прямого канала" в конце июня допустил продажу телеканала Петру Порошенко. В этой встрече также участвовал сам Порошенко и народный депутат Виктория Сюмар.

Напомним, 3 июня с "Прямого канала" уволился генеральный продюсер Алексей Семенов. 14 июня стало известно, что он возглавил вновь медиахолдинг "Новости" соратника Виктора Медведчука – Тараса Козака, в который вошли телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.

18 июня владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко опроверг информацию о возможной продаже телеканала соратнику Виктора Медведчука – Тарасу Козаку.

Весной 2017 года народный депутат предыдущих созывов, экс-глава Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко стал владельцем телеканала "Тонис".

Напомним, в феврале 2016 года председатель Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что Генеральная прокуратура установила: сын беглого президента Украины Александр Янукович опосредованно владеет телеканалами Tonis (ООО "Телеканал "Тонис"), Business (ООО ТРК "Погода ТБ") и Dobro (ООО ТРК "Новые коммуникации"). Однако пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир позже отрицал эту информацию.