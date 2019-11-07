Совет бизнес-омбудсмена заявил о росте количества жалоб предпринимателей на действия власти

Как сообщает пресс-служба Совета, большинство жалоб подали украинские компании (87%) и только 13% – предприятия с иностранным капиталом, передает БизнесЦензор.

В основном жаловались бизнес-омбудсмену на действия властей представители малого и среднего бизнеса (70%). Наиболее активными отраслями стали оптовая торговля (28%), промышленное производство (14%), недвижимость (8%), сельское хозяйство (8%), а также частные предприниматели (9%). Почти половина жалоб (49%) поступила из Киева и области.

Большинство жалоб бизнеса были связаны с налоговыми вопросами (62%).

"Чаще всего компании обращались за помощью в обжаловании результатов налоговых проверок и при блокировке налоговых накладных. Электронное администрирование НДС было третьей наиболее распространенной налоговой проблемой для бизнеса. Количество жалоб относительно необоснованных уголовных дел по налоговым вопросам, хоть меньшими темпами, но также увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом", – отмечается в сообщении Совета бизнес-омбудсмена.

Среди других причин жалоб бизнеса – действия правоохранителей (10%), государственных регуляторов (7%), таможенные вопросы (6%), действия Министерства юстиции (4%).

При этом в Совете бизнес-омбудсмена отмечают снижение количества жалоб на действия силовиков, в то же время бизнес больше обращается за защитой по таможенным вопросам и из-за неправомерных действий государственных регистраторов.

"За все время работы Совет получил 108 жалоб на неправомерные действия государственных регистраторов. Это менее 2% общего количества обращений, но сам факт возможности захвата бизнеса в Украине очень пугает украинских и иностранных инвесторов. Совет системно изучил этот вопрос и представил 22 рекомендации госорганам. Однако лишь треть из них имплементирована, поэтому мы призываем новую власть усилить борьбу с рейдерством, – отметил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

Совет бизнес-омбудсмена оценивает финансовый эффект от своей работы за квартал в 564 млн грн, а с начала деятельности – в 17,6 млрд грн.

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Как сообщалось, с 15 октября работу на должности бизнес-омбудсмена Украины начал бывший мэр Варшавы Марчин Свенцицкий, который стал преемником первого бизнес-омбудсмена Альгидраса Шеметы.

Свенцицкий последние 8 лет был депутатом польского Сейма, где занимал должность заместителя председателя украинской парламентской группы. Он также консультировал украинское правительство по реформе децентрализации в 2014-2015 годах и был руководителем проекта ЕС-ПРООН "Голубая лента" в Киеве в 2007-2011 годах.

Совет бизнес-омбудсмена в Украине был создан в декабре 2014 года согласно Меморандуму о взаимопонимании по поддержке украинской Антикоррупционной инициативы, заключенному между Кабинетом министров Украины, ЕБРР, Организацией экономического сотрудничества и развития, Американской торговой палатой в Украине, Европейской бизнес-ассоциацией, Федерацией работодателей Украины, Торгово-промышленной палатой Украины и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

Одной из ключевых целей Совета бизнес-омбудсмена является обеспечение эффективной и системной коммуникации бизнеса с органами государственной власти и местного самоуправления, а также государственными предприятиями